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Политика
11 июля 2022  17:07

Матвиенко: Россияне понимают необходимость спецоперации, это их объединяет

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Россияне понимают необходимость завершения спецоперации на Украине и достижения целей, поставленных Президентом РФ. Это объединяет жителей страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

На совещании с руководством Дагестана Матвиенко отметила, что уроженцы республики участвуют в спецоперации и «спасают мирных граждан Донбасса от фашистского, украинского националистического режима», передает РИА Новости.

«Все регионы, все национальности нашей страны понимают важность сохранения независимости, суверенитета России, чтобы мы были уверены, что будем жить в мирной, безопасной стране», – сказала Матвиенко. Проведение спецоперации было «единственно возможным выходом» в условиях, которые создали страны Запада, уверена она.

Напомним, спецоперацию на Украине Россия проводит с 24 февраля, когда о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.

 

#спецоперация на Украине #Валентина Матвиенко
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