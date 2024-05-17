Матвиенко: Россию и мусульманские страны объединяет неприятие диктата Вашингтона

Россию и мусульманские страны объединяет стремление к справедливому многополярному миропорядку, основанному на нормах международного права, а также неприятие диктата Вашингтона и его сателлитов. Об этом в приветствии к участникам XV Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия уделяет большое внимание развитию и укреплению отношений с мусульманскими государствами. Авторитетной и востребованной площадкой для углубления диалога является KazanForum.

«Наша страна — яркий пример плодотворного многовекового сотрудничества и взаимопонимания между представителями разных национальностей, религий и культур. Весомый вклад в развитие России на протяжении веков вносят народы, исповедующие ислам», — говорится в телеграмме.

Матвиенко заявила, что Россия приветствует приглашение крупнейших мусульманских стран в БРИКС, а также их участие в мероприятиях в рамках российского председательства в объединении.

«Уверена, что Международный экономический форум „Россия — Исламский мир: KazanForum“ придаст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества между субъектами Российской Федерации и регионами государств — членов Организации исламского сотрудничества, в том числе в таких важных областях, как экономика и туризм, наука и технологии, финансы и инвестиции», — заключила она.