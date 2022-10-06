Матвиенко: Россия готова остановить спецоперацию на своих условиях

Остановить военную спецоперацию на Украине Россия готова уже сейчас, но только на своих условиях. При этом новые регионы .вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, предметом переговоров с киевской администрацией выступать не могут, заявила спикер овфеда Валентина Матвиенко.

«Безусловно, предметом переговоров не может быть вхождение в состав РФ четырех новых субъектов, это исключено. Это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие действия [спецоперации] мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — цитируют ее «Известия».

Украинскую делегацию она призвала сесть за стол переговоров с российскими парламентариями «прямо сегодня».

Ранее прекратить боевые действия и немедленно вернуться к переговорам Киев призвал Президент РФ Владимир Путин.