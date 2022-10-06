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Ру Тат
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Политика
6 октября 2022  17:49

Матвиенко: Россия готова остановить спецоперацию на своих условиях

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Остановить военную спецоперацию на Украине Россия готова уже сейчас, но только на своих условиях. При этом новые регионы .вошедшие в состав РФ по итогам референдумов, предметом переговоров с киевской администрацией выступать не могут, заявила спикер овфеда Валентина Матвиенко.

«Безусловно, предметом переговоров не может быть вхождение в состав РФ четырех новых субъектов, это исключено. Это уже часть нашей России. Но остановить дальнейшие действия [спецоперации] мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — цитируют ее «Известия».

Украинскую делегацию она призвала сесть за стол переговоров с российскими парламентариями «прямо сегодня».

Ранее прекратить боевые действия и немедленно вернуться к переговорам Киев призвал Президент РФ Владимир Путин.

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