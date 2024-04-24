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Матвиенко рассказала о кадровых перестановках в новом составе Правительства России
Кадровые перестановки в новом составе Правительства России возможны, но костяк останется прежним. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В марте в стране прошли выборы Президента, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону Кабмин слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного Президента, после чего проводится процедура формирования нового Кабмина. Новые нормы Конституции предусматривают утверждение Госдумой Председателя Правительства, его заместителей и министров, руководителей МВД, МЧС, МИД, Минобороны, Минюста будет назначать глава государства после консультаций с Совфедом.
«Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», — отметила Матвиенко.
По ее словам, Совфед позитивно оценивает работу нынешнего состава Правительства «в прошедшее очень непростое время». Она напомнила, что Россия намного лучше других стран прошла пандемию коронавируса, кроме того, в условиях беспрецедентных антироссийских санкций и попыток Запада всячески сдерживать развитие РФ Кабмин смог обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и даже достаточно высокие темпы роста.
«С началом специальной военной операции не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы», — сказала Матвиенко, резюмировав, что в этом немалая заслуга Премьер-министра Михаила Мишустина.
Также она напомнила, что Кабмин все время работал под непосредственным и постоянным руководством и контролем Президента РФ Владимира Путина.
«Мы знаем, что это еженедельные совещания с правительством, это отдельные встречи с министрами, это совещания по разным отраслям, сферам развития, его указания, его поручения, его приоритизация, — перечислила спикер верхней палаты парламента. — Все это вместе дало такой хороший позитивный результат».
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