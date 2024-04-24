Матвиенко рассказала о кадровых перестановках в новом составе Правительства России

Кадровые перестановки в новом составе Правительства России возможны, но костяк останется прежним. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

В марте в стране прошли выборы Президента, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону Кабмин слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного Президента, после чего проводится процедура формирования нового Кабмина. Новые нормы Конституции предусматривают утверждение Госдумой Председателя Правительства, его заместителей и министров, руководителей МВД, МЧС, МИД, Минобороны, Минюста будет назначать глава государства после консультаций с Совфедом.

«Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать», — отметила Матвиенко.

По ее словам, Совфед позитивно оценивает работу нынешнего состава Правительства «в прошедшее очень непростое время». Она напомнила, что Россия намного лучше других стран прошла пандемию коронавируса, кроме того, в условиях беспрецедентных антироссийских санкций и попыток Запада всячески сдерживать развитие РФ Кабмин смог обеспечить стабильность, уверенное экономическое и социальное развитие и даже достаточно высокие темпы роста.

«С началом специальной военной операции не было никакой растерянности, была системная плановая работа по обеспечению всем необходимым наших бойцов для нашей уверенной победы», — сказала Матвиенко, резюмировав, что в этом немалая заслуга Премьер-министра Михаила Мишустина.

Также она напомнила, что Кабмин все время работал под непосредственным и постоянным руководством и контролем Президента РФ Владимира Путина.

«Мы знаем, что это еженедельные совещания с правительством, это отдельные встречи с министрами, это совещания по разным отраслям, сферам развития, его указания, его поручения, его приоритизация, — перечислила спикер верхней палаты парламента. — Все это вместе дало такой хороший позитивный результат».