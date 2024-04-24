Матвиенко рассказала, что есть группа регионов России, нуждающихся в объединении

Есть группа российских регионов, которые нуждаются в укрупнении. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала в интервью РИА Новости.

«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого», — рассказала собеседник агентства.

По ее словам, к этому вопросу необходимо подходить продуманно, должны быть научные и экспертные обоснования с расчетами и пониманием того, что будет огромный экономический эффект от объединения 2 или 3 регионов. При таком подходе «люди с удовольствием тоже это поддержат», сказала спикер Совфеда.

«У нас есть положительный опыт — уже в новой России — объединения регионов, и он достаточно успешный», — добавила Матвиенко, отметив, что процедура объединения субъектов достаточно сложная.