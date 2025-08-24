Матвиенко рассказал, почему «Любэ» и «Иванушки» до сих пор популярны

В этом году две популярные российские группы отмечают юбилеи: «Любэ» – 35 лет, а «Иванушкам International» – 30. Продюсер и член жюри «Новой волны» Игорь Матвиенко в интервью «Татар-информу» оценил их долгожительство на сцене и популярность, отметив, что удержаться столь долго удается немногим.

«Я не знаю, как так получилось. Видимо, все дело в том, что у нас нет каких-то масштабных скандалов с артистами. „Иванушки International“ – бойзбэнд, который существует уже 30 лет. Такое встречается крайне редко, это почти рекорд для России, я уж молчу про Книгу рекордов Гиннесса», – отметил Матвиенко.

Он добавил, что группа «Любэ» стала настоящей классикой отечественной музыки.

«Сейчас многие популярные артисты принимают участие в трибьюте «Любэ» – Леонид Агутин, Гарик Сукачев, Любовь Успенская, например. Получается очень интересно», – подчеркнул продюсер.

Матвиенко объяснил, почему эти коллективы до сих пор популярны. По его словам, «Любэ» удерживает внимание слушателей патриотическими песнями, которые остаются в тренде, а «Иванушки International» завоевали аудиторию простыми, понятными и романтичными композициями.

«Иванушки International» – это именно чистая лирика, которой сейчас, к сожалению, осталось немного. В эпоху хип-хопа и рэпа популярной стала совсем другая эстетика: «телки», цацки, другой подход к теме любви. А «Иванушки» – это чистая романтика: парень не пришел, девушка страдает. Именно поэтому до сих пор на их концерты ходят, вспоминают молодость и получают удовольствие от этой музыки», – пояснил он.

Юбилейные концерты начнутся в Казани с трибьюта «Иванушкам» на «Новой волне», после чего состоится сольный концерт в Москве. Дальнейший график гастролей пока уточняется, включая возможное возвращение в Казань с шоу к юбилею.

Подробнее о трендах современной поп-музыки, юбилеях «Иванушек International» и «Любэ», а также об этно-опере «Князь Владимир», которую продюсер привезет в столицу Татарстана в октябре, читайте в материале «Татар-информа».