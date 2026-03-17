Матвиенко призвала убрать старые автобусы из городов России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе Открытого диалога с министром транспорта РФ Андреем Никитиным заявила о необходимости обновления автобусного парка в российских городах и отказа от эксплуатации устаревшего транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спикера Совфеда, общественный транспорт остается чувствительной темой для граждан, несмотря на позитивные изменения последних лет. Матвиенко отметила, что точечная замена подвижного состава не решает проблему в целом и требует системного подхода.

«Но все-таки надо более системно, на мой взгляд, работать. Что касается автобусов – да, 5–10 автобусов заменят, граждане видят, что появляются новые автобусы, но комплексно, системно это не решает проблему», – подчеркнула она.

Она также указала на необходимость повышения ответственности перевозчиков, в том числе частных компаний.

«Я за рыночную экономику, я за то, чтобы создавать условия для работы частным компаниям, безусловно, но добросовестным компаниям. Ведра с гвоздями надо запретить, незамедлительно убрать из всех городов. Они зарабатывают немалые деньги. И автобусы, битые, перебитые, старые и так далее», – заявила Матвиенко.