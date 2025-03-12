Матвиенко призвала сократить прием в вузы Москвы, Петербурга и Казани

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

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Прием в «столичные» вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани следует сократить. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет газета «Ведомости».

Необходимость такой меры политик обосновала тем, что, по ее мнению, университеты этих трех городов собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. При этом они якобы «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком числе рынку труда.

«Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям – и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», – предложила Матвиенко и попросила главу Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилию Гумерову изучить эту проблему.

Стараясь подкрепить свой тезис, спикер верхней палаты парламента заметила, что некоторым студентам из регионов, которые приехали учиться в столицу России, не удалось после выпуска найти работу по специальности.

Минобрнауки РФ контролирует прием на бюджетные, но не на платные места в вузах. Руководитель ведомства Валерий Фальков предлагал наделить министерство соответствующими полномочиями на заседании Совета при Президенте России по науке и образованию, состоявшемся 6 февраля.

Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина констатировала, что положительное сальдо студенческой миграции имеют только шесть регионов: Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области.

Чтобы студенты захотели учиться и работать в регионе, далеком от столиц, там должны иметься развитый современный рынок труда и вакансии для выпускников с высокими зарплатными ожиданиями, подчеркнула специалист.