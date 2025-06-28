Матвиенко призвала молодежь из бывших республик СССР сохранять память о Великой Победе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к молодому поколению стран бывших республик СССР с призывом хранить правду о Великой Отечественной войне и передавать её будущим поколениям. Об этом она заявила на встрече с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», которая прошла в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

«Мы видим, как пытаются перечеркнуть, переписать историю, умалить роль нашей страны, наших народов и Красной Армии в победе в этой страшной войне. Кому как не вам, молодому поколению, знать историю и сохранять правду о нашей Великой Победе», — сказала Матвиенко.

В этом году проект «Поезд Памяти» приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам председателя Совета Федерации, участие представителей всех 15 бывших союзных республик символизирует общую историческую связь.

«Очень важно, что мы сумели собрать потомков победителей из 15 республик бывшего Советского Союза, и в этом большой символ. Основная миссия нашего проекта в этом году - сохранение нашей общей истории, потому что именно народы нашей страны, Советского Союза, именно Красная Армия обеспечили победу в Великой Отечественной войне», — подчеркнула она.

Матвиенко также обратилась к молодым участникам с предложением делиться своими знаниями о героях и истории Великой Отечественной войны и впечатлениями от посещения памятных мест.