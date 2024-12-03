Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Матвиенко призвала Минздрав объяснить медикам переход на клинические рекомендации
Министерству здравоохранения России необходимо провести широкую разъяснительную работу с медорганизациями в регионах по обязательным клиническим рекомендациям. До перехода на них осталось меньше месяца, напомнила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В ходе ежегодного совещания со статс-секретарями она обратила внимание на противоречия в реакции министерства и врачей относительно изменений, вступающих в силу с 1 января.
«Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей», — цитирует ее ТАСС.
По словам статс-секретаря — замглавы Министерства здравоохранения РФ Олега Салагая, этому вопросу уже была посвящена встреча с медиками, готовятся дополнительные предложения. Если потребуется, в законодательство могут быть внесены изменения. «Работу проводим и продолжим ее проводить», — заверил он.
Как отметила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, до конца года необходимо провести селекторное совещание министерства и Правительства, посвященное вопросу готовности регионов к переходу на новую систему работы.
Напомним, что с нового года медицинская помощь населению за рядом исключений будет проводиться в соответствии с клиническими рекомендациями. Изначально планировалось, что они вступят в силу уже в текущем, 2024 году, однако затем решено было отвести время на переходный период.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»