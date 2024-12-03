Матвиенко призвала Минздрав объяснить медикам переход на клинические рекомендации

Министерству здравоохранения России необходимо провести широкую разъяснительную работу с медорганизациями в регионах по обязательным клиническим рекомендациям. До перехода на них осталось меньше месяца, напомнила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В ходе ежегодного совещания со статс-секретарями она обратила внимание на противоречия в реакции министерства и врачей относительно изменений, вступающих в силу с 1 января.

«Когда Минздрав говорит, у нас нет проблем с переходом на новые клинические требования, а врачи все гудят. Так не бывает. Может быть, у вас и нет проблем, но они есть у врачей», — цитирует ее ТАСС.

По словам статс-секретаря — замглавы Министерства здравоохранения РФ Олега Салагая, этому вопросу уже была посвящена встреча с медиками, готовятся дополнительные предложения. Если потребуется, в законодательство могут быть внесены изменения. «Работу проводим и продолжим ее проводить», — заверил он.

Как отметила вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, до конца года необходимо провести селекторное совещание министерства и Правительства, посвященное вопросу готовности регионов к переходу на новую систему работы.

Напомним, что с нового года медицинская помощь населению за рядом исключений будет проводиться в соответствии с клиническими рекомендациями. Изначально планировалось, что они вступят в силу уже в текущем, 2024 году, однако затем решено было отвести время на переходный период.