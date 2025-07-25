Матвиенко призвала к поддержке российских креативных брендов на примере Лабубу

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой активизировать работу по созданию оригинальных российских товаров, способных стать мировыми модными трендами. Выступая на заседании, она привела в пример куклу Лабубу, ставшую вирусным феноменом на международном рынке, несмотря на необычный внешний вид. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас один бизнесмен из Китая разработал куклу, по-моему, Лабубу она называется. Уродец, смотреть невозможно, но весь мир заболел этой куклой. Все носят эту куклу на сумках, это модно, это стильно, добывают там не знаю какими способами. Человек заработал десятки миллиардов на этой продукции по всему миру», – сказала Матвиенко.

По её словам, в России немало талантливых дизайнеров и авторов, которым необходимо помочь с производством и продвижением продукции на рынок.

«Надо эту работу активизировать, чтобы Лабубу наши, российские, были более модные в мире. Это просто пример, может быть, с какой-то долей юмора, но это происходит. А матрешки наши на сумках никто не носит», – отметила спикер Совфеда.

Матвиенко подчеркнула, что Россия обладает богатым наследием в сфере народного творчества, однако этого недостаточно в условиях современной конкуренции на рынке трендовых товаров.

«Ну где наши? Вот такие продвинутые, новые, креативные товары, которые бы у нас в стране пользовались спросом и которые можно было бы сделать модным трендом в мире», – заявила она.

Прототипом куклы Лабубу стал персонаж из серии рассказов The Monsters, созданной гонконгским дизайнером и писателем Лун Цзяшэном (Касинг Лунг). Сильное влияние на образы героев оказала скандинавская мифология. В 2019 году компания Pop Mart начала массовый выпуск фигурок, которые сегодня представлены более чем в 300 вариациях и продаются по всему миру.