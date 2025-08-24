Матвиенко привезет в Казань этно-оперу «Князь Владимир» с обновленным составом

Игорь Матвиенко

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

23 октября в Казани состоится премьера этно-оперы «Князь Владимир» продюсера и композитора, члена жюри «Новой волны» Игоря Матвиенко. Об этом он рассказал в интервью «Татар-информу».

«Это история, над которой я трудился почти 15 лет. Это моя первая крупная форма, и к ней я подошел глобально. Я очень внимательно изучал историю, летописи, «Повесть временных лет», историческую литературу. Наверное, о князе Владимире я знаю больше, чем он сам мог бы о себе знать, потому что вокруг него много домыслов и мифологических элементов. В результате появился собирательный образ», – поделился собеседник информагентства.

Особый трепет у Матвиенко вызвало то, что Князь Владимир не просто историческая фигура, а святой, который в X веке сумел повести за собой народ и изменить ход истории Руси.

«Это был сложный путь. Если бы не он, я считаю, не было бы даже того культурного фундамента: Пушкина, Достоевского, Толстого, Цветаевой, Матвиенко, Игоря Крутого…» – подчеркнул продюсер.

Опера охватывает большой исторический период, начиная с эпохи викингов и заканчивая крещением Руси.

«Викинговская тема и скандинавская история сейчас вообще очень популярны. Есть известный сериал «Викинги», наш российский фильм «Викинг» с Данилой Козловским. Кстати, с него-то все и началось. Меня позвали писать музыку, и вот так я окунулся в X век. И до сих пор никак не могу оттуда выйти, все он меня держит», – сказал Игорь Матвиенко.

Проект, над которым автор работал почти 15 лет, в Казани представит обновленный состав артистов. Теперь опера без Shaman (Ярослава Дронова), который исполнял главную роль, и без лидера «Любэ» Николая Расторгуева, игравшего воеводу Федора.

«Конечно, для нас это была большая потеря, что Ярослав не смог участвовать в гастрольном туре. У него плотный график – «Интервидение», гастроли, личные проекты. Это был самый сложный момент. Мы переслушали много людей и в итоге остановились на нашем хореографе Данииле Благове. Он не просто талантливый танцовщик и педагог, но и великолепный музыкант: прекрасно играет на рояле, обладает высокой музыкальностью и артистичностью», – поделился Матвиенко.

Роль Николая Расторгуева теперь исполняет его сын Павел Расторгуев. Замена случилась по той же причине – активный гастрольный график группы «Любэ».

«А с Павлом – уникальный случай, потому что все, кто его видит и слышит, а особенно в гриме и с бородой, не могут поверить, что это не сам Николай: голос точно такой же, и внешне он выглядит очень похоже. Все остальные остаются на своих местах, включая меня», – подытожил Матвиенко.

Опера уникальна не только в плане исторического контекста, она еще и технически сложная: задействованы десятки артистов, масштабные декорации и танцевальные номера. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив, но часть финансирования Матвиенко покрывает самостоятельно.

«Наверное, это самая сложная опера, которую я знаю», – заключил он.

Подробнее о трендах современной поп-музыки, юбилеях «Иванушек International» и «Любэ», а также об этно-опере «Князь Владимир», которую продюсер привезет в столицу Татарстана в октябре, читайте в материале «Татар-информа».