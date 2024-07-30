Матвиенко предложила запретить работу микрофинансовых организаций в РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по развитию финансового рынка при верхней палате парламента призвала Банк России запретить деятельность всех микрофинансовых организаций на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу видеть уже по телевизору вот эти страшные трагедии людей, которые берут кредиты в микрофинансовых организациях, квартиры отдают, деньги большие. Вы сказали, Эльвира Сахипзадовна [Набиуллина], что нужно дополнительное регулирование. А нельзя их вообще закрыть?» — поинтересовалась Матвиенко.

По мнению политика, невозможно наблюдать, как микрофинансовые организации обманывают людей и как их клиенты «попадают в реальную кабалу, но всё как бы по закону».

В свою очередь председатель Центробанка Эльвира Набиуллина констатировала, что сейчас под видом официальных микрофинансовых организаций работают нелегальные кредиторы, которые могут использовать неправомерные методы взыскания задолженности.

Вместе с тем, по мнению руководителя регулятора, запрет деятельности легальных и контролируемых микрофинансовых организаций приведет только к тому, что и они «уйдут в тень».