Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по месту регистрации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой изменить механизм предоставления семейной ипотеки. По ее мнению, средства по этой программе должны направляться исключительно на покупку или строительство жилья в регионе, где зарегистрирован заемщик. Ее слова приводит ТАСС.

Во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным она указала, что государство выделяет значительные финансовые ресурсы на поддержку семей с детьми, однако, по ее мнению, действующий порядок предоставления ипотеки требует доработки.

Матвиенко сослалась на статистику за прошлый год: более половины кредитов по семейной ипотеке пришлось на четыре региона – Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом, как подчеркнула спикер СФ, свыше 40% этих займов были выданы людям, зарегистрированным в других субъектах РФ.

Она напомнила, что обычную ипотеку граждане вправе оформлять в любом регионе страны, однако льготная семейная ипотека, по ее мнению, должна использоваться строго по назначению – для улучшения жилищных условий в месте постоянного проживания семьи, а не в инвестиционных целях.

В связи с этим Матвиенко предложила внести изменения в постановление правительства, дополнив его нормой, ограничивающей территорию приобретения или строительства жилья рамками субъекта РФ, где зарегистрирован получатель кредита.