Матвиенко предложила создать мужские консультации для проверки репродуктивного здоровья

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает создавать в регионах консультации, где мужчины могли бы проверить свое репродуктивное здоровье.

Дискутируя с мэром Москвы Сергеем Собяниным, спикер СФ заявила: « контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только женщин, но и мужчин».

Руководствуясь этим замыслом, Матвиенко предложила создать по всей стране «мужские консультации».

«"Женская консультация", отдельный вход, "мужская консультация" для мужчин, отдельный вход, », – поделилась своим видением спикер, добавив, что уровень бесплодия растет и своевременная помощь врачей может спасти те семьи, которые хотят детей, но по каким-то причинам не могут их иметь.