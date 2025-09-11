news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 сентября 2025 16:00

Матвиенко предложила создать мужские консультации для проверки репродуктивного здоровья

Читайте нас в
Телеграм

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает создавать в регионах консультации, где мужчины могли бы проверить свое репродуктивное здоровье.

Дискутируя с мэром Москвы Сергеем Собяниным, спикер СФ заявила: « контроль за репродуктивным здоровьем должен быть не только женщин, но и мужчин».

Руководствуясь этим замыслом, Матвиенко предложила создать по всей стране «мужские консультации».

«"Женская консультация", отдельный вход, "мужская консультация" для мужчин, отдельный вход, », – поделилась своим видением спикер, добавив, что уровень бесплодия растет и своевременная помощь врачей может спасти те семьи, которые хотят детей, но по каким-то причинам не могут их иметь.

#Валентина Матвиенко #семья #беременность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025