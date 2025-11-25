news_header_top
Общество 25 ноября 2025 12:06

Матвиенко предложила сделать нормой рождение детей в более молодом возрасте

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России следует сделать «нормой» рождение детей после достижения совершеннолетия, а не в 28–29 лет. Об этом пишет ТАСС.

По словам Матвиенко, главная проблема демографии – отношение общества к семейным ценностям. Многие откладывают рождение детей на потом, однако бывает, что по медицинским или другим причинам создать семью уже не получается, и рождение детей после достижения 18 лет должно стать модным.

«Иметь детей должно быть модно… Отцовство и материнство, дети – это счастье, и не нужно это счастье откладывать на потом», – сказала Матвиенко.

#Валентина Матвиенко #демография #дети
