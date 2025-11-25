Матвиенко предложила обязать неработающих с высокими доходами самим платить взносы за ОМС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что наказания за тунеядство возвращать не планируют, однако безработные с высокими доходами должны самостоятельно оплачивать обязательное медицинское страхование (ОМС). Об этом пишут РИА Новости.

Матвиенко пояснила, что речь идет не о всех неработающих, а только о тех, кто имеет скрытые доходы, но не делает никаких отчислений. В то же время, по словам спикера Совфеда, за граждан, которые не имеют возможности зарабатывать, государство будет платить и это является справедливым.

«Не хочешь работать – твое право. Есть возможность жить за счет других источников доходов – пожалуйста. Статью за тунеядство никто возвращать не собирается. Но, если вспомнить классика, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. И будет справедливо, если мы найдем для этой категории механизм участия в системе ОМС», - считает Матвиенко.