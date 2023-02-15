Матвиенко предложила маркировать враждебные России телеграм-каналы

Телеграм-каналы в российском сегменте интернета, которые максируются под пророссийские и при этом сваливают на россиян лживую информацию, необходимо маркировать, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Такие источники информации необходимо выявлять и сообщать о них пользователям, убеждена она.

Тему «враждебных» телеграм-каналов на пленарном заседании палаты регионов затронул зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает «Парламентская газета». Он, в числе прочего, заявил, что после начала военной спецоперации появилось более сотни телеграм-каналов, которые маскируются под «российские», но созданы украинскими блогерами. По его мнению, их главная цель – доносить лживую информацию до пользователей в России. В качестве примера он привел слухи о частичной мобилизации.

Сенатор предложил попросить Роскомнадзор раз в квартал сообщать о деятельности враждебных каналов.

Матвиенко поддержала это предложение. По ее мнению, РКН может маркировать те или иные каналы условным значком — например, в виде госфлага страны, представители которой ведут эти каналы.

Ранее СМИ сообщали, что, по данным фактчекинговой платформы «Лапша медиа», в 2022 году общее количество фейковой информации, которая распространяется в сети, выросло в шесть раз по сравнению с 2021 годом. Это связывают с началом проведения военной спецоперации, о которой 24 февраля прошлого года объявил Президент Владимир Путин.