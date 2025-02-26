Матвиенко предложила доработать ЕГЭ, чтобы дети не играли в «угадайку»

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала доработать единый государственный экзамен (ЕГЭ) с точки зрения качества. Об этом она заявила в ходе правительственного часа с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, ее слова приводит ТАСС.

«Надо усовершенствовать единый государственный экзамен с точки зрения качества этого экзамена, вопросов, которые там есть, соответствия школьной программе и так далее. Чтобы он не превращался в ответы типа "угадайки". Давайте над этим поработаем», — сказала Матвиенко.

Она также предложила закончить дискуссию об отмене ЕГЭ и напомнила об аргументах, которые приводились ранее в пользу экзамена.

«Неправильно, когда школьник сдает экзамен в государственной школе и через месяц идет сдает такой же государственный экзамен в высшие учебные заведения. К чему такие стрессы ребенку? Зачем нам издеваться так над детьми?» – отметила председатель верхней палаты парламента.

Еще одним доводом в пользу ЕГЭ была необходимость противодействия коррупции в школе и в вузах.

«Третье, мы за справедливость. Мы за то, чтобы любой ребенок независимо от места, где он проживает, и его материального состояния, если он хорошо сдал экзамен и у него хороший средний балл, имел возможность поступить в престижный вуз», – заключила Валентина Матвиенко.