Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила на сегодняшнем заседании верхней палаты Федерального Собрания до конца специальной военной операции на Украине наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему. Об этом сообщает РИА Новости.

«С учетом ситуации, может, наложить мораторий на 44-й закон (Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» — прим. Т-и) и быстро осваивать средства», — заметила Матвиенко.

Политик поручила своему заместителю Николаю Журавлеву подготовить обращение в правительство по этому вопросу. «Я переговорю с Председателем Правительства [Михаилом Мишустиным]», — добавила она.

По мнению спикера Совета Федерации, временный мораторий на действие закона о госзакупках позволит регионам быстро осваивать средства, вкладывая их в развитие собственной инфраструктуры и в экономику.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля прошлого, 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.