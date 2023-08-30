Матвиенко поздравила Минниханова с Днем Республики Татарстан

Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко направила Раису Татарстана Рустаму Минниханову и председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину поздравление с Днем Республики Татарстан.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Уважаемый Фарид Хайруллович!

От всей души поздравляю вас и всех жителей республики с Днем Республики Татарстан.

Стабильное экономическое развитие Татарстана обеспечивают современные нефтегазохимический и агропромышленный комплексы, машиностроение и энергетика. В республике регулярно запускаются масштабные пилотные проекты, внедряются инновационные решения и перспективные инициативы, которые впоследствии выходят на федеральный уровень и меняют к лучшему жизнь россиян. Регион неизменно демонстрирует высокие показатели по многим направлениям социально-экономического развития, лидирует в сфере цифровой трансформации, успешно реализует государственные программы.

Город Казань — один из признанных индустриальных, финансовых, научно-образовательных и спортивных центров России. Сформировавшееся уникальное культурное многообразие республиканской столицы, ее открытость новому при безусловном уважении к истории и богатым традициям, установившаяся атмосфера межнационального, межконфессионального и гражданского согласия служат ярким примером гармоничной организации городской жизни.

Уверена, что впереди у жителей республики еще немало значимых достижений, своим талантом и трудолюбием они, без сомнения, добьются блестящих результатов во всех начинаниях на благо Отечества.

Желаю новых успехов и всего самого доброго», – говорится в поздравлении.

