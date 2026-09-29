Матвиенко поздравила Абдулганиева с избранием Председателем Госсовета РТ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Фарида Абдулганиева с избранием Председателем Государственного Совета Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Матвиенко отметила профессиональные качества нового руководителя республиканского парламента и выразила уверенность, что его опыт будет способствовать эффективной работе на новом посту.

«Разносторонние знания, профессионализм, целеустремленность, ответственное отношение к решению поставленных задач снискали Вам доверие депутатов. Уверена, что Ваш упорный труд и накопленный опыт будут способствовать эффективной деятельности на высоком государственном посту. Желаю Вам успешной реализации всего задуманного», – отметила Валентина Матвиенко.