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Политика 29 сентября 2026 18:46

Матвиенко поздравила Абдулганиева с избранием Председателем Госсовета РТ

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Фарида Абдулганиева с избранием Председателем Государственного Совета Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Матвиенко отметила профессиональные качества нового руководителя республиканского парламента и выразила уверенность, что его опыт будет способствовать эффективной работе на новом посту.

«Разносторонние знания, профессионализм, целеустремленность, ответственное отношение к решению поставленных задач снискали Вам доверие депутатов. Уверена, что Ваш упорный труд и накопленный опыт будут способствовать эффективной деятельности на высоком государственном посту. Желаю Вам успешной реализации всего задуманного», – отметила Валентина Матвиенко.

#Валентина Матвиенко #Фарид Абдулганиев #госсовет рт
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