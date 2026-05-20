news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 20 мая 2026 16:27

Матвиенко поблагодарила Татарстан за организацию «КазаньФорума»

Читайте нас в
Телеграм
Матвиенко поблагодарила Татарстан за организацию «КазаньФорума»
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании поблагодарила руководство Татарстана за организацию Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум», отметив его высокий уровень и растущую популярность. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» уже стал одной из самых авторитетных площадок в своей сфере. Матвиенко подчеркнула, что с каждым годом в нем участвует все больше стран, что свидетельствует о его востребованности.

Она также отметила, что подобные крупные форумы стали важной частью международной деловой повестки: в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, на Дальнем Востоке – Восточный экономический форум, а «КазаньФорум» занял прочное место в Татарстане. Отдельно она поблагодарила руководство республики и команду организаторов за высокий уровень подготовки и содержательное наполнение мероприятия.

Также Валентина Матвиенко выразила благодарность сенаторам и всем участникам форума за работу в Казани. Она отметила, что Совет Федерации с момента запуска инициативы поддерживал форум и продолжает совместную работу с организаторами для достижения конкретных практических результатов.

#KazanForum-2026 #Валентина Матвиенко
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Скончался последний из живших в России праведников народов мира

Скончался последний из живших в России праведников народов мира

19 мая 2026

В центре Казани 18-летний парень зарезал мужчину

19 мая 2026
Новости партнеров