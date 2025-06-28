Матвиенко: Отношения между Россией и Европой со временем восстановятся

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что восстановление отношений между Россией и Европой возможно в обозримом будущем. Об этом она сказала в ходе встречи с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд Памяти», прошедшей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС.

«Не мы разорвали связи с Европой, это Европа приняла такое решение в угаре русофобства. Я абсолютно убеждена, что отношения между Россией, Европой и другими государствами восстановятся. Мы - соседи, мы живем на одном континенте, и нам никуда не деться друг от друга», — отметила Матвиенко.

При этом она подчеркнула, что первым шаг к нормализации отношений должна сделать та сторона, которая начала конфронтацию.

«Не мы начинали, и не мы будем проявлять инициативу. Я надеюсь, что в недалеком будущем все-таки Европа очнется, проснется, поймет, что они натворили. Они нам хотят навредить, а навредили они прежде всего себе», — добавила она.

Матвиенко также отметила стабильное развитие российской экономики на фоне трудностей, с которыми, по ее словам, сталкиваются европейские страны.

«Люди голосуют на выборах против политики европейских государств, против лидеров этой политики», — подчеркнула она.

Завершая выступление, Матвиенко подчеркнула, что Россия и Европа связаны не только экономически, но и культурно.

«Европа безусловно для России важна, но Россия не менее важна для Европы не только потому, что мы с 50-х годов прошлого века надежно поставляли газ, нефть и другие природные ресурсы. Но мы связаны культурой, верой, совместной наукой», — отметила она.