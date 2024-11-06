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Политика 6 ноября 2024 14:01

Матвиенко объяснила, почему американцы отдали предпочтение Трампу

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Результаты президентских выборов в США наглядно демонстрируют протест американцев против текущего политического курса. Такое мнение выразила Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Ранее многие ведущие средства массовой информации США объявили о победе кандидата-республиканца Дональда Трампа. По предварительным данным, он набрал 277 голосов выборщиков, в то время как для победы достаточно 270.

«На мой взгляд, это такая четкая демонстрация отношения американцев к политике демократов за все последние годы», – приводит слова спикера Совфеда РИА Новости.

#Валентина Матвиенко #Дональд Трамп #США
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