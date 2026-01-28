news_header_top
Общество 28 января 2026 12:18

Матвиенко обозначила приоритет для СФ: «Чем больше детей, тем шире поддержка»

Совет Федерации будет реализовывать принцип, одобренный президентом России Путиным: чем больше детей в семье, тем шире меры её поддержки. Об этом на пленарном заседании заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

По её словам, укрепление поддержки семей с детьми является одним из приоритетов для верхней палаты парламента. Матвиенко отметила, что большинство предложений, озвученных на заседании президентского совета, учтены в плане реализации Стратегии семейной и демографической политики до 2030 года.

Главные задачи, как подчеркнула спикер, касаются повышения престижа многодетности и оказания помощи студенческим семьям.

