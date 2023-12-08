Матвиенко о Путине: Заявление о выдвижении сделано, опираясь на реальный запрос россиян

фото: телеграм-канал Валентины Матвиенко

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко заявила, что Президент России Владимир Путин никогда не избегал ответственных решений. Заявляя о своем участии в выборах, он исходил из интересов страны, реального запроса ее граждан, подчеркнула Матвиенко.

«Знаю, что этой новости ждали все, кто разделяет главные устремления, ценности и традиции нашего многонационального народа. В самых разных уголках страны. Все, кому небезразлично будущее России. Все, кто сражается на фронтах СВО, кто помогает нашим бойцам в тылу, кто ждёт их дома. И, думаю, что уже само решение Владимира Путина идти на выборы стало для граждан страны ответом на многие важные вопросы, дополнительной гарантией сохранения и развития России как справедливого и социального государства. Суверенного, мощного, безопасного», - пишет политик в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что такое доверие со стороны граждан обусловлены тем, что в основе политической деятельности российского лидера «не обещания, а реальные дела, значимые результаты и ощутимые изменения в качестве жизни, которые произошли в России, руководимой Владимиром Путиным».

«Люди видят изменения к лучшему вокруг себя: на работе, дома, в семье, в обществе. Понимают, за всем этим многолетнее честное служение Президента народу, тяжелейший каждодневный труд с полной самоотдачей», - написала Матвиенко.