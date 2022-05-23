Матвиенко о Мухаметшине: «Вы не только признанный лидер, но и блестящий командный игрок»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила по видеосвязи на презентации книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы», дав свою оценку личности Председателя Госсовета Татарстана.

«Ваш авторитет высок не только среди региональных, но и среди федерльных народных избранников. Вас уважают как государственного деятеля, и это особенно заметно в нашей совместной работе в Совете законодателей. Могу точно сказать, что к вашему мнению прислушиваются, ценят ваши советы, предложения, инициативы, потому что они идут от представителя одного из самых успешных российских регионов. Знаю, как много делаете вы для жителей своей родной республики. Вы не только признанный лидер, но и блестящий командный игрок», – сказала она.

Глава Совфеда РФ отметила, что благодаря слаженной работе команды единомышленников Татарстан добился тех успехов, которые сегодня видны всей стране. Эти успехи ощущает на себе каждый житель республики.

«Вы много лет работаете председателем Совета Ассамблеи народов Татарстана, в которой представлено почти 40 национальностей. Неоценим вклад ассамблеи в укрепление многонационального и межконфессионального мира и согласия. Результат этой политики – стабильно развивающийся Татарстан, ставший общим домом для всех проживающих здесь народов. Мы давно работаем с вами и то, что скажу сейчас, – моя личная убежденность. Вы человек надежный, искренний, с твердым характером, способный оставаться самим собой в любых ситуациях. Это хорошее и крайне нужное качество», – подчеркнула Матвиенко.