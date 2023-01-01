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Официальная хроника
1 января 2023  20:36

Матвиенко: Новый Президент Бразилии хочет перезапустить отношения с Россией

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что передала избранному бразильскому Президенту Луису Инасиу Луле да Силве письменное послание российского лидера Владимира Путина – его ждут с поездкой в РФ как только позволит график. Об этом передает ТАСС.

По ее словам, Президент Бразилии подтвердил готовность перезапустить отношения с Россией и нарастить сотрудничество в разных областях. Он также поддержал идею скорейшего запуска работы комиссии высокого уровня с РФ, которая не собиралась несколько лет.

Матвиенко отметила, что Россия готова поставлять объем минеральных удобрений, который необходим для Бразилии. 

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