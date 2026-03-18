Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что своим решением на референдуме 12 лет назад жители Крыма и Севастополя разрушили планы западных кукловодов и остановили распространение бандеровщины и русофобии на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении, опубликованном в её канале на платформе Max, Матвиенко подчеркнула, что враги России проиграли в Крыму без права на реванш. По её словам, никто не может обладать большей легитимностью, чем свободное волеизъявление тех, кто живёт на крымской земле.

Политик отметила, что после госпереворота в Киеве организаторы проекта «анти-Россия» уготовили крымчанам особо жестокую участь. Однако Запад, рассчитывавший использовать Крым для нанесения стратегического поражения России, просчитался.

Матвиенко добавила, что импульс Крымской весны продолжает влиять на развитие страны, рост патриотизма, укрепление суверенитета и обороноспособности, а также помогает достижению целей специальной военной операции.

Она поблагодарила жителей полуострова за то, что долгие годы, будучи оторванными от Родины, они сохраняли связь с ней и в судьбоносный момент восстановили историческую справедливость, вернувшись «в родную гавань» в полном соответствии с международным правом.