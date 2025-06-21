Матвиенко назвала политику Евросоюза в отношении России недальновидной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что курс, выбранный странами Евросоюза в отношении России, является недальновидным и наносит ущерб самим европейским государствам. Об этом она сообщила в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину, пишет РИА Новости.

«Конечно, недальновидно. И то, что они сами творят со своими странами, уничтожая собственную экономику, уничтожая уровень жизни, снижая его у людей. Но мы живем на одном континенте. Соседей не выбирают, никуда не деться. Обеспечить европейскую безопасность, скажем, без участия России невозможно, развивать эффективно европейскую экономику без не только сырьевых ресурсов России, но и без наших научных достижений - тоже невозможно», — подчеркнула Матвиенко.