Матвиенко назвала «геноцидом» заморозку счетов россиян за рубежом по принципу гражданства

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «геноцидом» замораживание части валютных резервов Банка России и блокировку активов россиян и белорусов «по этническому принципу». Об этом политик заявила в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

По мнению Матвиенко, страны Запада стремятся сдержать развитие России и Беларуси, используя даже финансовые инструменты.

«Мы видим, что произошло. Без суда, без следствия заморожены резервы Российской Федерации, замораживаются счета россиян, белорусов по этническому принципу. Это же дискриминация, это геноцид. Когда не по каким-то серьезным основаниям, а только по этническому принципу», — поделилась своим видением ситуации политик.

В связи с этим Матвиенко добавила, что «дискредитация» доллара и евро будет вынуждать Россию и Беларусь «ускорять движение в сторону взаимных расчетов в национальных валютах, в первую очередь избавляясь от ненадежных валют».

В Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, принятой в 1948 году, идет речь о «действиях, совершаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую», а не о каких-либо ограничениях финансового характера.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Страны Запада осудили этот шаг и стали ужесточать санкции против России, а также оказывать различную помощь украинской стороне.

По оценке министра финансов Антона Силуанова, из-за ограничительных мер РФ лишилась доступа почти к половине золотовалютных резервов — примерно к 300 млрд долларов из 640.