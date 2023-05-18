Матвиенко: Итоги KazanForum станут основой сотрудничества России с исламскими странами

Россия обладает бесценным опытом сотрудничества с исламским миром, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в видеобращении к участникам и гостям XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Основой для укрепления этого взаимодействия, по ее мнению, станут итоги проходящего в Казани форума.

«Рада приветствовать вас в столице Татарстана, на уже признанной и авторитетной площадке, которая в этом году по решению Президента Владимира Путина получила новый статус Международного экономического мероприятия», – обратилась Матвиенко к гостям форума.

У KazanForum есть все основания выйти на новый уровень и сыграть важную роль в формировании нового многополярного мироустройства, подчеркнула она. Ислам издавна исповедует значительная часть населения России, а также многие страны СНГ, с которыми жителей страны связывает общая история. Именно поэтому, по ее мнению, формат форума оказался таким востребованным.

«Востребована объединяющая, конструктивная повестка мероприятия. И яркое тому подтверждение – широчайшее международное представительство делегаций десятков стран», – подчеркнула спикер Совфеда.

В сложных условиях формирования нового многополярного мироустройства дружеские исламские страны проявляют себя как надежные партнеры России, отметила Матвиенко. «Россию и мусульманские государства, страны Организации исламского сотрудничества объединяет открытая, честная позиция в международных делах, приверженность духу международного права, желание видеть мир справедливым, – сказала она. – Новая система мировых экономических отношений должна строиться на принципах подлинного партнерства, уважения цивилизационных основ государства, а главное – с учетом традиционных ценностей», – убеждена она.

По мнению Матвиенко, традиционные ценности – это база, которая позволяет экономические, технологические и промышленные достижения направить «в русло подлинного прогресса на благо человека и всего человечества». Лучшим доказательством этому служат обширная повестка KazanForum, которая охватывает темы от финансов и логистики до инноваций, туризма, медицины, и его насыщенная деловая программа.

В завершение Матвиенко поблагодарила организаторов форума. «Вы сделали все, чтобы он стал площадкой поистине глобального уровня. Уверена, итоги форума, его практические наработки станут основой для укрепления нашего взаимодействия во всех сферах и на всех уровнях, и послужат дальнейшему продвижению динамичному развитию отношений России с государствами – членами Организации исламского сотрудничества», – подытожила она, пожелав скорейшего претворения в жизнь намеченных на форуме планов.

Напомним, сегодня в выставочном центре «Казань Экспо» стартовал XIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». В течение первого дня здесь пройдет около 80 различных мероприятий.