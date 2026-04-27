Валентина Матвиенко: Институт парламентаризма в России прошел большой путь

Фото: council.gov.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила татарстанцев с Днем российского парламентаризма.

Глава верхней палаты федерального парламента направила поздравительную телеграмму в адрес исполняющего обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марата Ахметова, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«В 2026 году исполняется 120 лет со дня учреждения в нашей стране двухпалатной системы высших законодательных органов. С тех пор институт парламентаризма в России прошел большой путь, а решения законодательных органов власти не раз оказывались судьбоносными для Отечества, способствовали укреплению его безопасности, суверенитета, развитию экономики, социальной сферы, повышению качества жизни граждан», – подчеркнула Председатель Совета Федерации.

Валентина Матвиенко особо отметила важность совместной работы парламентариев федерального и регионального уровня на площадке Совета законодателей страны при Федеральном Собрании.

«Такое взаимодействие позволяет синхронизировать наши усилия по решению приоритетных государственных задач и достижению национальных целей развития, определенных президентом Российской Федерации. Желаю успехов и новых свершений во благо России», – говорится в телеграмме.