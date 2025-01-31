Матвиенко и Комаров посетили соцобъекты Мордовии

Фото: © пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

31 января 2025 года в ходе рабочей поездки в Республику Мордовия Председатель Совфеда Валентина Матвиенко посетила учреждения образования и здравоохранения вместе с полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и главой региона Артемом Здуновым спикер СФ побывала в Центре образования № 15 «Высота» имени Героя Советского Союза М.П. Девятаева.

В холле школы Валентину Матвиенко приветствовал сын Героя Советского Союза – Александр Девятаев, сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Главе СФ, полпреду и главе региона рассказали о работе по патриотическому воспитанию: в Центре реализуется проект «СВОим помогаем», проходят мастер-классы по спортивному пилотированию дронов, организованы занятия в лазерном тире.

Гостям представили также выставку предметов, которые школьники делают для бойцов СВО, – дровяные печи, валенки, средства маскировки, окопные свечи. Валентина Матвиенко отметила значимость того, что с детьми занимаются участники СВО, делают важное дело, передавая им знания и опыт.

Председатель СФ и полпред ознакомились с работой профориентационного блока «Школа – Техникум – Вуз – Производство: бесшовный переход» – в центре есть опытный химический класс, где местная фармацевтическая компания готовит специалистов.

Валентина Матвиенко, Игорь Комаров и Артем Здунов побывали в школьной столовой, где была организована презентация вариантов питания учеников.

В этот же день состоялось посещение Республиканского онкологического диспансера, введенного в эксплуатацию в 2021 году. В ходе беседы с руководством поликлиники и минздрава Мордовии была озвучена информация, что по итогам 2024 года ранняя выявляемость онкозаболеваний в Республике составила 62,4 процента, при этом средний показатель в Российской Федерации составляет 60,6 процента, а в Приволжском федеральном округе (ПФО) – 60,3 процента.

Кроме того, в Республике Мордовия показатель пятилетней выживаемости увеличился до 60,5 процента, по официальным данным, в РФ он в среднем равняется 58,8 процента, а в ПФО – 58,1 процента.

Как было отмечено, для комплексного решения проблемы снижения смертности необходима реконструкция лечебного корпуса Республиканского онкодиспансера. Проектно-сметная документация разработана в 2023 году за счет средств республиканского бюджета, срок реализации проекта – 2025-2028 годы.

Валентина Матвиенко считает, что главная задача – раннее выявление заболеваний: «Нужно организовать работу так, чтобы всем жителям Мордовии было доступно лечение».

По словам Игоря Комарова, в целом регионы Приволжского федерального округа, в том числе Республика Мордовия, готовы к выполнению общей задачи, поставленной Главой государства. «Как Владимир Путин неоднократно подчеркивал, забота о людях – главный приоритет, и в Мордовии следуют этому принципу. Ведется строительство объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры. Благодаря чему в республике стало комфортнее жить», – подчеркнул полпред.

В посещении социальных объектов также приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Елена Перминова, представители в Совете Федерации от исполнительного и от законодательного органов государственной власти Мордовии Сергей Кисляк и Петр Тултаев.