Матвиенко: Цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для граждан

Цены на рыбу достаточно высокие, из-за чего она становится недоступной для россиян. При этом разнообразия рыбы на прилавках тоже не наблюдается. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, чьи слова приводит ТАСС.

«Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает ее недоступной для большой части наших граждан», - говорит она.

По ее оценке, за последний год цены на горбушу выросли почти на 85% (со 152 до 270 рублей за кг на Дальнем Востоке). Подорожала и белая рыба (один из самых недорогих видов) – почти до 2 тыс. рублей за «кило».

Отрасль, продолжает спикер, говорит, что растет нагрузка на предприятия. В связи с этим Матвиенко считает, что нужно проанализировать совместно с ФАС цены на рыбу.

Она подчеркнула, что предприятия тоже не будут работать в убыток, поэтому решения в рыбной отрасли власти должны принимать осторожно, чтобы не провоцировать рост цен на этот продукт.

Матвиенко напомнила, что 2023-й стал рекордным в плане улова рыбы - 5,3 млн тонн. Такого не было последние 30 лет, подчеркнула спикер. Благодаря труду рыбаков, чья профессия остается одной из самых опасных в мире, Россия сохраняет статус одной из крупнейших рыболовных держав мира, считает председатель Совфеда.

Но цель всех этих достижений одна – чтобы рыба лежала в магазинах и на столах россиян, резюмировала Матвиенко.