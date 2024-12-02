news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Политика 2 декабря 2024 10:11

Матвиенко: Беловежские соглашения, оформившие распад СССР, не были неизбежными

Скопировать ссылку

Беловежские соглашения 1991 года, оформившие распад СССР, не были неизбежными. Такое мнение выразила Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

«Тогда это вовсе не было неизбежностью. И знаю точно, что для большинства лидеров союзных республик стало неожиданностью. Неожиданностью со знаком минус. Все помнят, что совсем незадолго до этого появился обновлённый Союзный договор. Он был реально поддержан», – сказала парламентарий в интервью «Аргументам и фактам».

И только после того, как начала распространяться информация о происходящем в Беловежской пуще, некоторые главы республик Средней Азии, по словам Матвиенко, «попытались как-то включиться в процесс, чтобы не допустить такого волюнтаристского и исторически ошибочного решения, но были, скажем так, предусмотрительно отсечены».

«Эта деталь даёт экспертам основания называть случившееся в декабре 1991 года заговором», – добавила она.

Напомним, 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, расположенной на территории Белоруссии, было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ констатировал прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности». Соглашение было подписано Президентом РСФСР Борисом Ельциным, лидером Украины Леонидом Кравчуком и Председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем.

#Валентина Матвиенко #ссср
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100