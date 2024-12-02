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Матвиенко: Беловежские соглашения, оформившие распад СССР, не были неизбежными
Беловежские соглашения 1991 года, оформившие распад СССР, не были неизбежными. Такое мнение выразила Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
«Тогда это вовсе не было неизбежностью. И знаю точно, что для большинства лидеров союзных республик стало неожиданностью. Неожиданностью со знаком минус. Все помнят, что совсем незадолго до этого появился обновлённый Союзный договор. Он был реально поддержан», – сказала парламентарий в интервью «Аргументам и фактам».
И только после того, как начала распространяться информация о происходящем в Беловежской пуще, некоторые главы республик Средней Азии, по словам Матвиенко, «попытались как-то включиться в процесс, чтобы не допустить такого волюнтаристского и исторически ошибочного решения, но были, скажем так, предусмотрительно отсечены».
«Эта деталь даёт экспертам основания называть случившееся в декабре 1991 года заговором», – добавила она.
Напомним, 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще, расположенной на территории Белоруссии, было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Документ констатировал прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности». Соглашение было подписано Президентом РСФСР Борисом Ельциным, лидером Украины Леонидом Кравчуком и Председателем Верховного Совета Белоруссии Станиславом Шушкевичем.
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