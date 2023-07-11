Матвиенко: 2024 и 2025 годы станут совместными годами культуры России и Китая

Предстоящие 2024 и 2025 годы станут совместными годами культуры России и Китая – такое решение приняли Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, которая находится с визитом в Пекине в составе российской делегации.

Матвиенко посетила Пекинский институту танцев, где студенты и преподаватели в рамках концерта «Подчинение справедливости» исполнили традиционные китайские танцы, сообщает пресс-служба Совфеда. После выступления она пообщалась с артистами и рассказала о планах сотрудничества института с ведущими российскими хореографическими училищами.

Фото: пресс-служба Совфеда

Китайских танцоров будут очень рады видеть в России, заверила Матвиенко. «Обмен опытом — это очень важно. Вы знаете, что балет России — это то, чем мы гордимся. Он известен во всем мире. Мы готовы делиться своим опытом, направлять преподавателей», – отметила она.

Также спикер Совфеда посетила Китайский государственный музей , расположенный в самом центре Пекина, на восточном периметре площади Тяньаньмэнь. Она осмотрела выставки древнего китайского фарфора и древних китайских нарядов и украшений.

Фото: пресс-служба Совфеда

Напомним, подобный культурный обмен уже проводился – так, в 2006 году в Китае объявили год России, а в 2007 – Год Китая в нашей стране. Тогда в КНР с участием российских артистов прошло не менее 300 масштабных мероприятий.