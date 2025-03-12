«Матвей сейчас точно второй номер». Французский журналист о перспективах Сафонова в «ПСЖ»

Фото: psg.fr

Французский журналист L’Equipe Арно Эрман поделился мнением о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ» после хорошего выступления его партнера по позиции Джанлуиджи Доннаруммы в игре 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0, 4:1 пен).

«Доннарумма показал великолепную игру. Это его лучшая игра с тех пор, как он перешёл в "ПСЖ". Уверен, что без Доннаруммы вчера "ПСЖ" не смог бы попасть в четвертьфинал. Сложно сказать, смогла бы команда пройти, если бы в воротах был Сафонов.

«Матвей сейчас точно второй номер, после таких игр итальянца он не может рассчитывать на место в старте. Поэтому всё будет так же, как и с начала сезона. Для "ПСЖ" Доннарумма сейчас лучший и номер один!» – передает слова Эрмана Sport24.

Напомним, Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. За парижан россиянин отыграл семь матчей в рамках Лиги 1.

Ранее Сафонов играл за «Краснодар» с 2017 по 2024 годы. В составе «быков» он становился серебряным призером РПЛ в минувшем сезоне.