Матвей Сафонов заявил, что «ПСЖ» не стирал его с фотографии

Фото: rfs.ru

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем телеграм-канале прокомментировал скандальную публикацию французского клуба, на котором россиянин был стерт в результате фотошопа.

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя не комфортно пытаясь поместиться на общих фотографиях. Моё мнение, что если тебя перекрывают на фотке – расслабься и не порть фотографию. P.S. пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился», – написал Сафонов.

В текущем сезоне Лиги 1 Матвей Сафонов провел два матча в составе «ПСЖ».