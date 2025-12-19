Матвей Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

Фото: en.psg.fr

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил серьезную травму в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». По данным пресс-службы французского клуба, у футболиста диагностирован перелом левой руки, из-за которого он пропустит от трех до четырех недель.

Несмотря на травму, матч для Сафонова и его команды завершился победой. Российский вратарь отразил четыре пенальти в серии послематчевых ударов, став одним из главных героев победы ПСЖ, и помог завоевать престижный трофей. Более того, россиянин стал первым вратарем, который смог отразить четыре пенальти в официальных матчах под эгидой ФИФА.

Сафонов присоединился к парижскому клубу летом 2024 года. В текущем сезоне он провел четыре официальных матча. В прошлом сезоне голкипер сыграл 17 встреч, конкурируя за место в основе с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.