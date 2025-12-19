news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 декабря 2025 15:27

Матвей Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка

Читайте нас в
Телеграм
Матвей Сафонов сломал руку в финале Межконтинентального кубка
Фото: en.psg.fr

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил серьезную травму в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго». По данным пресс-службы французского клуба, у футболиста диагностирован перелом левой руки, из-за которого он пропустит от трех до четырех недель.

Несмотря на травму, матч для Сафонова и его команды завершился победой. Российский вратарь отразил четыре пенальти в серии послематчевых ударов, став одним из главных героев победы ПСЖ, и помог завоевать престижный трофей. Более того, россиянин стал первым вратарем, который смог отразить четыре пенальти в официальных матчах под эгидой ФИФА.

Сафонов присоединился к парижскому клубу летом 2024 года. В текущем сезоне он провел четыре официальных матча. В прошлом сезоне голкипер сыграл 17 встреч, конкурируя за место в основе с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.

#сборная России по футболу
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

Будет ли «подарок» от Набиуллиной: стоит ли ожидать от ЦБ снижения ключевой ставки

18 декабря 2025
Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

Пенсионные баллы: как их начисляют, и сколько могут получить за год жители Татарстана

18 декабря 2025