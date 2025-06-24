Матвей Сафонов продолжит карьеру в АПЛ или Турции

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Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может перейти в клуб из АПЛ или Турции. Об этом сообщает турецкий комментатор Эртем Шенер в своих социальных сетях.

Услугами российского вратаря интересуются «Борнмут» и «Галатасарай», сообщает источник.

Напомним, Сафонов пополнил состав «ПСЖ» в июле 2024 года, перейдя в парижский клуб из «Краснодара». В минувшем сезоне Матвей отыграл 17 матчей за французскую команду во всех турнирах, в семи из которых сохранил ворота «сухими». Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов выиграл с парижанами Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции.