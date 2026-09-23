Матвей Сафонов призвал поддержать сборную России на предстоящем матче с Ираном

Вратарь сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов обратился к болельщикам в преддверии предстоящего товарищеского матча национальной команды со сборной Ирана, который состоится в Казани, а также игр со сборными Намибии и Нигерии, которые будут сыграны 3 и 6 октября соответственно.

«Дорогие болельщики, для нас, как и всегда, очень важна ваша поддержка, и, безусловно, дома приятно очень играть при полных трибунах. Поэтому приходите на стадионы, приходите поддержать, посмотреть на наши спарринги, и вместе придем за победой», – сказал Сафонов.

Напомним, матч с Ираном пройдет на «Ак Барс Арене» 29 сентября. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.

Игра с Намибией пройдет в Екатеринбурге, а с Нигерией – в Нижнем Новгороде.