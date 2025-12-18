news_header_top
Матвей Сафонов попал на обложку главного французского издания L’Equipe

Фото: телеграм-канал сборной России

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов попал на обложку авторитетной спортивной газеты L’Equipe. Это произошло после его решающего вклада в победу парижского клуба в Межконтинентальном кубке.

В финальном матче 17 декабря «ПСЖ» в серии пенальти одолел бразильский «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Сафонов стал героем встречи, отразив четыре одиннадцатиметровых удара. Этот результат сделал его первым голкипером в истории, которому удалось парировать четыре пенальти в послематчевой серии на официальных турнирах под эгидой ФИФА.

26-летний российский вратарь выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года, до этого он защищал цвета «Краснодара». В текущем сезоне он провел четыре матча во всех турнирах.

