Матвей Сафонов получил самый низкий балл в составе ПСЖ в последнем матче

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов получил самую низкую оценку от портала WhoScored после матча 27 тура с «Сент-Этьен» (6:1).



Россиянин вышел на поле в стартовом составе и пропустил уже на девятой минуте от Лукаса Стассина. Портал поставил россиянину 6,3 балла.

Аналогичную оценку получил Усман Дембеле, который вышел на поле по ходу второго тайма. Среди футболистов, игравших с первых минут, наименьшая оценка, за исключением Сафонова, у центрального защитника Лукаса Бералдо. Бразилец получил 6,6 баллов.