Матвей Мичков вошел в тройку звезд игрового дня в НХЛ

Фото: пресс-служба "Филадельфии Флайерз"

Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков вошел в топ-3 игроков игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он отметился ассистентским дублем в игре с «Нэшвилл Предаторз» (2:1) и стал третьей звездой дня в НХЛ.

Второй звездой дня признан форвард «Калгари» Райан Ломберг, который в игре «Колорадо Эвеланш» (3:2 Б) забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Первой звездой дня стал защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз. Он в матче с «Миннесотой Уайлд» (3:2 Б) забросил шабу и отдал результативную передачу.

Напомним, Мичков стал набирать очки в каждом матче после отставки главного тренера «Флайерз» Джона Тортореллы. Между хоккеистом и наставником были напряженные отношения.