Матвей Кисляк самый дорогой футболист России

Фото: pfc-cska.com

20-летний полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк признан самым дорогим футболистом в РПЛ. Международный центр исследований CIES оценил хавбека в 38-45 млн.евро.

Кисляк дебютировал за московских армейцев в 18 лет, то есть в 2023 году. В рамках текущего чемпионат на его счету 16 матчей, 4 гола и 4 результативные передачи в РПЛ за ЦСКА. Всего на его счету в рамках российской премьер-лиги 41 матч, 5 мячей и 5 передач.

Известно, что в нынешнее межсезонье к восходящей российской звезде проявляли интерес крупные зарубежные клубы из Италии, Испании и Германии. В частности сообщалось, что в игроке проявлял заинтересованность главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо.

В настоящий момент авторитетный портал Трансфермаркет оценивает Матвея Кисляка в 16 млн.евро.