Матрос, сорвавший атаку дронов на корабли Черноморского флота, представлен к госнаграде

Матрос Артем Жильцов, который служит радиотелеграфистом на сторожевом корабле «Ладный» Черноморского флота и который первым заметил приближающийся к Севастополю неизвестный беспилотник, был представлен к госнаграде. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

«Матрос Артем Жильцов за добросовестное исполнение служебных обязанностей представлен командованием к госнаграде», – сказано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что радиотелеграфист, заметив приближающийся неизвестный объект, доложил незамедлительно вахтенному офицеру, это позволило уничтожить корабельным огнем беспилотник и сорвать замысел противника.

В субботу губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что стоящие в Севастопольской бухте корабли подверглись атаке БПЛА. В Минобороны заявили о теракте с применением летательных и надводных дронов и сообщили, что в результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик „Иван Голубец“, а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Позже в ответ на теракт в Минобороны России заявили, что страна выходит из соглашения по вывозу украинского зерна.