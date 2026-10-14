Матрос-повар отсудила 700 тыс. у судоходной компании в РТ за тяжелые травмы

В Татарстане женщина, работавшая поваром на судне, смогла отсудить у судоходной компании 700 тысяч рублей. Данная сумма – компенсация морального вреда за полученные тяжелые травмы.

Инцидент произошел сентябре 2025 года на Каме, у поселка Нефтебаза. Матрос-повар выполняла уборку помещений на теплоходе. Из-за несоблюдения в судоходной компании требований охраны труда женщина получила травмы спины и головы. Ее здоровью был причинен тяжкий вред. Ответственное должностное лицо судоходной компании подвергли административному штрафу.

Камский транспортный прокурор подал в Набережночелнинский городской суд исковое заявление, потребовав выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей. Иск был удовлетворен, решение суда исполнено, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.