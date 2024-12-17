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Матку в матке пациентки обнаружили и удалили врачи РКБ Татарстана
Редкую патологию – матку АКУМ – обнаружили у молодой жительницы Татарстана врачи Республиканской клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба клиники.
Пациентка с 14-летнего возраста мучилась необъяснимыми болями. Врачи предполагали гастрит, язву, камни в почках, но обследования ничего не подтверждали. Спустя пять лет после очередного приступа болей девушку на скорой доставили в больницу.
В районной больнице начали обследования. По УЗИ специалисты предположили несколько диагнозов: миома, киста, двурогая матка. Но для дальнейших обследований и лечения девушку направили в РКБ Татарстана. Оказалось, что причиной болей была редкая патология.
«Здесь благодаря экспертному УЗИ удалось установить, что это матка АКУМ. Это случай, когда в матке вырастает дополнительная полость, практически еще одна, но недоразвитая матка», – объяснили в пресс-службе клиники.
За два часа гинекологи лапароскопически удалили образование и уже через несколько дней выписали девушку без болей домой.
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